Екатеринбург получит 196 млн рублей на оборудование для диагностики рака

Екатеринбург получит из бюджета Свердловской области 196 млн руб. на диагностику онкологических заболеваний. Деньги будут направлены на оборудование для больниц и поликлиник города, пишет у себя на facebook депутат гордумы Константин Киселев.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», В Свердловской области в год выявляется рак у 15 тыс. человек. Всех пациентов вносят в свердловскую онкологическую информационную систему «Онкор». Сейчас в базе порядка 120 тыс. человек. Смертность от онкологических заболеваний власти региона хотят сократить на 18% к 2024 году.

На заседании правительства стало известно, что запуск циклотронного центра ядерной медицины (ЦЦЯМ) откладывается из-за неоконченных пуско-наладочных работ канадского циклотрона TR-24. «В данном технологическом цикле используется оборудование нескольких производителей. Очень сложно их координировать и прогнозировать успешность работ по запуску»,— пояснил главврач регионального онкодиспансера Владимир Елишев. Позже в пресс-службе УрФУ эту информацию опровергли, заявив, что циклотрон и радиохимический комплекс уже смонтированы. В сообщении уточняется, что циклотрон уже запущен, монтаж радиохимического комплекса не вызвал никаких нареканий со стороны производителя.