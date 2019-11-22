В центре ядерной медицины обнаружена несовместимость

В Свердловской области до сих пор не смогли наладить оборудование циклотронного центра ядерной медицины на базе Уральского федерального университета (УрФУ), запуск которого планировался до конца 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 0,5 млрд руб. По словам главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева, проблема в том, что оборудование закуплено у разных производителей и возникли проблемы с его совместимостью. По мнению экспертов, могла быть допущена ошибка при составлении техзаданий во время госзакупок. Губернатор Евгений Куйвашев возложил финансовую ответственность за реализацию проекта на минздрав и онкодиспансер.



Запуск циклотронного центра ядерной медицины на базе УрФУ откладывается из-за неоконченных пуско-наладочных работ канадского циклотрона TR-24. Импортное оборудование будет производить радиофармпрепараты для диагностирования раковых заболеваний на ранней стадии. Об этом на заседании правительства Свердловской области сообщил главный врач регионального онкодиспансера Владимир Елишев. «В данном технологическом цикле используется оборудование нескольких производителей. Очень сложно их координировать и прогнозировать успешность работ по запуску»,— пояснил он. Кроме того, оборудование для комплекса было закуплено в 2011 году и уже не имеет гарантийной поддержки от производителей. Ранее в университете обещали запустить циклотронный центр ядерной медицины к декабрю 2019 года.

Соглашение о сотрудничестве по созданию циклотронного центра ядерной медицины было подписано главой региона Евгением Куйвашевым, ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, председателем правления УК «Роснано» Анатолием Чубайсом и генеральным директором ООО «ПЭТ-Технолоджи» Юрием Прониным на выставке «Иннопром» в июле 2018 года. Комплекс входит в проект по созданию кластера ядерной медицины, который реализуется в рамках региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями. В программе запланировано введение лабораторно-радиохимического комплекса, корпуса радионуклидной терапии, центра радиохирургии, расширение применения позитронно-эмиссионной томографии и открытие в регионе 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Центр ядерной медицины, который планируют запустить в 2022–2023 годах, будет обслуживать до 10–15 тыс. человек в год.

«Прошу министерство здравоохранения и онкодиспансер заострить внимание на том, чтобы все решения были выполнены на 100%. Чтобы потом не получилось так, что оборудование не то или оно несовместимо. За выполнение данных обязательств вы берете на себя и финансовую ответственность в том числе»,— заявил губернатор Евгений Куйвашев.

На создание циклотронного центра ядерной медицины было направлено более 505,8 млн руб. Согласно данным сайта госзакупок, реконструкция здания физико-технологического института УрФУ обошлась в 369,3 млн руб., стоимость оборудования — 180 млн руб., монтаж и пуско-наладочные работы циклотрона Advanced Cyclotron Systems Inc.— 343 тыс. канадских долларов.

На момент подготовки публикации получить комментарий от руководства центра ядерной медицины и УрФУ не удалось.

Участники рынка медицинского оборудования отмечают, что такая ситуация могла сложиться из-за ошибок при составлении технического задания для госзакупки. «Заявка для аукциона составляется неграмотно. В ней не указываются ключевые условия: разъемы, параметры функционирования, программное обеспечение. Чаще всего это происходит со сложным оборудованием, где важны частоты и напряжение»,— полагает собеседник “Ъ-Урал”, пожелавший не афишировать имя. По словам эксперта, продавцы оборудования также могут не владеть полной информацией об оборудовании и его соответствия техническим условиям. «Даже если документы составлены специалистом, они подаются в комиссию по госзакупкам. Там не знают требуемых параметров, а техусловия просто переносят в заявку. Комиссия оценивает стоимость, количество, финансовые возможности. Саму суть она не понимает и понять не может»,— добавил собеседник.

Анастасия Реутова