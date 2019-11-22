УрФУ опроверг проблемы с запуском центра ядерной медицины

В УрФУ заявили, что оборудование циклотронного центра ядерной медицины (ЦЦЯМ) на базе университета смонтировано производителями. Напомним, в четверг на заседании правительства главврач регионального онкодиспансера Владимир Елишев заявил, что запуск ЦЦЯМ откладывается из-за неоконченных пуско-наладочных работ канадского циклотрона TR-24. «В данном технологическом цикле используется оборудование нескольких производителей. Очень сложно их координировать и прогнозировать успешность работ по запуску»,— пояснил он. Кроме того, оборудование для комплекса было закуплено в 2011 году и уже не имеет гарантийной поддержки от производителей. ЦЦЯМ должны были запустить к декабрю 2019 года.

В пресс-службе УрФУ отметили, что в 2011 году было принято решение о создании ЦЦЯМ в университете, а оборудование поставлялось в 2013-2014 годах. «На данный момент оборудование — циклотрон, радиохимический комплекс — смонтировано производителями, гарантии на него действуют, проходит процесс валидации. Университет приступил к подготовке документов для сдачи ЦЦЯМ», — говорится в ответе вуза. В сообщении уточняется, что циклотрон уже запущен, монтаж радиохимического комплекса не вызвал никаких нареканий со стороны производителя.

«У вуза есть не только подробный план запуска циклотронного комплекса, но и получения разрешений на производство радиофармапрепаратов (РФП) в установленном законодательством порядке. Не очевидна необходимость строительства еще одного центра в Екатеринбурге, так как вузовский закроет все настоящие и будущие потребности региона в производстве РФП», — отмечается в сообщении.

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