Главные новости к утру 23 ноября

Комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Проверки начались из-за того, что Россию подозревают в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Рекомендация комитета будет рассмотрена 9 декабря.

Как стало известно “Ъ”, глава российского МИДа Сергей Лавров встретится с выдвинутым на пост посла США в России Джоном Салливаном. Господин Лавров в настоящее время находится с визитом в японской Нагое.

Министерство культуры предлагает ограничить показа одного фильма в российских кинотеатрах до 35%. Соответсвующие поправки разработаны к закону о государственной поддержке кинематографии. Вместе с тем, ограничения будут действовать и для отечественных, и для зарубежных картин.

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил не продавать футбольный клуб «Челси». На такое решение бизнесмена повлияло как и отсутствие подходящих предложений, так и успехи клуба в английской премьер-лиге.