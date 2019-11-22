Держателям золотых карт «Аэрофлота» вернут доступ в VIP-зал аэропорта в Грозном

«Аэрофлот» решил вернуть владельцам бонусных золотых карт с билетами в экономклассе бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта в Грозном, сообщает «Интерфакс». Он был ограничен с 16 октября.

«Аэрофлот» в сентябре ограничил бесплатный доступ к бизнес-залам держателям золотых карт в 18 региональных аэропортах. Авиакомпания объясняла это высокими ценами услуг аэропортов и низким качеством обслуживания. С несколькими аэропортами удалось договориться о снижении стоимости услуг и снова открыть доступ к залам. В конце октября «Аэрофлот» впервые закрыл доступ в зал для пассажиров бизнес-класса — в аэропорту Магнитогорска.

О том, как несколько аэропортов пошли на уступки авиакомпании,— в материале “Ъ” «Аэрофлот вернул пассажирам бизнес-залы».