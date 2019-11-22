Прокуратура заявила о склонности к суициду стрелка в Благовещенске

Сотрудники призывной комиссии знали о склонности к самоубийству у 19-летнего студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже в Благовещенске, заявил журналистам замгенпрокурора России Игорь Ткачев. Стрельба произошла 14 ноября. Погиб один студент, еще трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Как рассказал замгенпрокурора, призывная комиссия не сообщила колледжу о выявленных у молодого человека склонностях. «Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки»,— уточнил господин Ткачев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, есть претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов, а также к частным охранным предприятиям, которые нанимают людей, «не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки». «Есть претензии к органам контроля, части Росгвардии»,— добавил замгенпрокурора.

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В рамках расследования инцидента возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Были арестованы гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», охранявшего колледж, а также охранник Амурского колледжа.

Подробнее о стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

О том, как в Общественной палате объяснили причины трагедии, читайте в публикации “Ъ” «В охрану школ вкрались расчеты».