22 ноября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Умер сноубордист Джейк Бертон

Сноубордист и основатель фирмы Burton Snowboards Джейк Бертон умер накануне в возрасте 65 лет в Берлингтоне, США, сообщает AP. Причиной смерти стал рецидив рака, о котором он сообщил сотрудникам своей компании в ноябре. Впервые рак был диагностирован у господина Бертона в 2011 году. После нескольких месяцев лечения ему удалось добиться ремиссии.

Джейк Бертон решил основать Burton Snowboards в 1977 году. Он построил первую в мире фабрику по производству сноубордов. В 2013 году компания занималась 40–45% сноуборд-бизнеса.

Подробнее об истории успеха Burton — в материале “Ъ FM”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя