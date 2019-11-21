Xiaomi представила в Москве новые смартфоны

Xiaomi Corporation представила сразу три своих новых продукта: флагманские модели Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro и новую модель линейки Redmi — Redmi Note 8T. Старт продаж смартфонов — 16 декабря. Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39 990 до 44 990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13 990 до 17 990 руб.

Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей. Кроме того, смартфон оснащен фронтальной 32-мегапиксельной камерой, AMOLED-дисплеем с диагональю 6,47 дюйма и работает на базе платформы Snapdragon 730G. Отличие Mi Note 10 Pro — в наличии у него объектива с восемью линзами и увеличенной встроенной памятью 256 ГБ.

«Тренд на новые камеры появился у производителей смартфонов довольно давно. С каждым годом создавать инновации производителям все сложнее, а менять форм-фактор устройства и камеры — это легкий способ маркетингового продвижения телефона,— считает директор аналитического департамента ИК “Фридом Финанс” Вадим Меркулов.— Технические параметры телефона перестали удивлять, поскольку они примерно одинаковы среди всех моделей на рынке, а вот эмоции стали хорошим драйвером для увеличения заинтересованности покупателей. Камеры хорошо передают эмоции, что мы видим на последних презентациях крупнейших компаний по производству смартфонов. Такому тренду следует и Xiaomi с Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro».

Кроме того, компания представила «бюджетный» смартфон Redmi Note 8T с диагональю 6,3 дюйма на базе процессора Snapdragon 665. Смартфон оснащен основной четырехмодульной камерой с разрешением 48 Мп, и фронтальной камерой 13 Мп. Смартфон представлен в трех модификациях: 3 Гб+32 Гб, 4 Гб+64 Гб и 4 Гб+128 Гб.

Филипп Ночевка