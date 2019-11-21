Хоккеиста «Вашингтона» наказали за наплевательское поведение

НХЛ дисквалифицировала на три матча регулярного чемпионата нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Гарнета Хэтауэя за очень редкое в спорте нарушение. Хэтауэй в игре против «Анахайм Дакс» плюнул в защитника соперников Эрика Гудбрансона. Форвард признал свою вину и принес извинения Гудбрансону, но не избежал наказания.

НХЛ объявила о санкциях в отношении форварда клуба «Вашингтон Кэпиталс», лидирующего в регулярном чемпионате, Гарнета Хэтауэя. Хэтауэй пропустит три игры и выплатит штраф в размере $24 тыс.: эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам лиги.

Причиной, по которой НХЛ применила наказание, стало редчайшее в спорте нарушение. В понедельник на последней минуте второго периода матча «Вашингтона» с «Анахаймом» (он завершился победой «Кэпиталс» — 5:2) произошла массовая потасовка. Ее спровоцировал вашингтонский нападающий Брендан Лайпсик. Набрав большую скорость, он врезался в Дерека Гранта, за которого вступились несколько игроков «Анахайма».

Во время потасовки особенно отличился Гарнет Хэтауэй. Кульминацией развернувшегося на льду побоища стал его плевок в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрансона. Хэтауэй, который проводит свой первый сезон в составе «Вашингтон Кэпиталс», после просмотра судьями видеоповтора эпизода заработал пятиминутное удаление и был вынужден покинуть площадку до конца матча.

Как позднее объяснил ситуацию игрок вашингтонской команды, он не смог сдержать свой гнев из-за удара, нанесенного «исподтишка» Гудбрансоном.

Позже Гарнет Хэтауэй признал свою вину и сказал, что раскаивается по поводу случившегося. Говоря о санкциях со стороны НХЛ, он отметил, что считает их абсолютно справедливыми и не планирует подавать апелляцию: «Я чувствую, что подвел команду, подвел организацию. У меня была прекрасная возможность изложить мое видение ситуации, объяснить мой поступок. Я уважаю решение лиги и не собираюсь его обжаловать».

Екатерина Ремизова