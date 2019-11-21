Ставропольский минздрав отрицает дефицит катетеров в больнице, где пациенты заразились ВИЧ

Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло слухи о нехватке катетеров и шприцев в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1, где пятеро пациентов заразились ВИЧ, сообщает пресс-служба министерства.

«Некоторые интернет-издания продолжают муссировать тему заражения ВИЧ пациентов в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1. На этот раз больницу обвиняют в крайней нехватке расходных материалов для проведения медицинских манипуляций. Между тем в 2018 году больницей Буденновска было закуплено расходного материала на сумму 36,8 млн руб.» — говорится в сообщении.

Инфекционное отделение больницы за прошлый год израсходовало часть этих одноразовых материалов на сумму 2,5 млн руб., что соответствует его годовой потребности.

Как ранее писал “Ъ”, следствие по делу о заражении в медицинском учреждении ВИЧ-инфекцией началось в конце 2018 года, когда один из пациентов, проходивший ранее в том же году лечение в инфекционном отделении СВМП №1, обнаружил, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Расследование показало, что в августе и сентябре 2018 года пять человек, проходивших лечение в стационаре инфекционного отделения СВМП №1, заразились ВИЧ. Среди потерпевших оказались трое детей, младшему из которых полтора года. Пострадавшие заразились через кровь, то есть могли получить инфекцию в ходе оказания медпомощи. Следствие считает, что виновной в заражении стала старшая медсестра инфекционного отделения. Ее обвиняют в халатности.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону