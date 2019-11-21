Любителей Beaujolais nouveau искупают в вине

В третий четверг ноября традиционно отмечается праздник Beaujolais nouveau. Он давно вышел за пределы Франции. Ежегодно страна рассылает 25 млн бутылок молодого вина в 110 стран мира. Особенно Beaujolais любят азиаты. А пьют ли молодое французское вино в России? Подробнее — у Светланы Беловой.

Сбор урожая на французских виноградниках закончился всего шесть недель назад. Первую бочку с молодым вином откупорили в небольшом городке Боже, недалеко от Лиона, ровно в полночь. На дегустацию съезжаются любители вина со всей Франции, а также иностранные туристы. Кроме французов, большими ценителями Beaujolais nouveau считаются японцы. Причем из-за разницы во времени в Японии пробуют Beaujolais nouveau нового урожая даже раньше, чем во Франции. На курорте Хаконе близ Токио уже много лет устраивают винные вечеринки. За $26 с человека можно искупаться в бассейне с вином, а специально приглашенный сомелье не только наполняет бокалы, но еще и устраивает для гостей винный душ. «Посетители были бы в бешенстве, если бы я пролил на них вино в любой другой день. Но сегодня я получаю только благодарность. Это особенный день»,— отмечает сомелье.

Эксперты говорят, что по своим вкусовым качествам молодое вино довольно посредственное. Ценится скорее традиция, ведь именно так французские фермеры отмечают завершение сезона. Заработать на Beaujolais nouveau они не стремятся, это недорогой сорт, отметила собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Надо сказать, что молодое вино, конечно, по французским меркам стоит дешево — где-то €4-7 за неплохую бутылку Beaujolais nouveau. Конечно, в ресторанах оно обойдется гораздо дороже. Если брать хороший сорт, то цена будет где-то €10-35».

В этом году праздник чуть было не сорвался. В августе в регионе Божоле прошли грозы, виноградники сильно пострадали от града, фермеры жаловали, что повреждено 70% урожая. Этим воспользовались производители другого сорта вина, отметил президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «Beaujolais Cru может оказаться в выигрыше, потому что после того, как урожайность снижается, виноделы более тщательно подходят к отбору ягод, и качество вина может стать лучше».

В России Beaujolais nouveau популярностью не пользуется. Лишь немногие рестораны устраивают тематические праздники. Гости, как правило, ограничиваются дегустационным бокалом, отметил руководитель ресторана «Винил и вино» Денис Вороширин: «Это своеобразный инфоповод. Да, существует такой праздник и вино. Но по факту люди выпьют пару бокалов и все. А дальше уже начнут пробовать более яркие сорта».

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Сомелье говорят, что хорошее Beaujolais nouveau должно пахнуть бананами. Но некоторые урожаи выдаются особенными. Тогда в гамме ароматов можно почувствовать нотки сирени, лесных ягод и терпких специй.

Самое дорогое Beaujolais nouveau было распито в 1993 году в маленькой британской пивной. Тогда посетитель заплатил за право выпить первый бокал вина нового урожая почти $1,5 тыс. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.