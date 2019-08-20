Французские виноградники оказались под градом стихии

Сильный град повредил почти половину виноградников во французском Божоле — регион славится своим молодым вином Beaujolais nouveau. У некоторых фермеров повреждено до 70% урожая, причем до его сбора осталось всего несколько недель. Теперь виноделам грозят убытки, а вместе с этим растет риск того, что праздник молодого вина не состоится. Подробности — у Владислава Викторова.

Традиционно вино Beaujolais nouveau начинают продавать во всех французских магазинах в третий четверг ноября, всего через шесть недель после сбора урожая. Тогда же и отмечают праздник — День Божоле. Это совсем молодое вино с характерным резким, но не терпким вкусом, и фруктовым букетом. По давней традиции определить качество напитка очень легко — оно должно пахнуть бананами. В этот день для французов одна из главных тем для разговоров — чем отличается вино нынешнего года от предыдущего.

Но, похоже, сейчас праздник под угрозой — град размером с мячики для пинг-понга уничтожил огромное количество винограда для Beaujolais nouveau, и потери невосполнимы, рассказывает собственный корреспондент "Ъ FM" Дарья Злотникова: «В воскресенье вечером над департаментом Рона прошли несколько гроз с сильным градом. Наибольший ущерб был нанесен региону Божоле. Для виноделов это, конечно, серьезная проблема. У некоторых фермеров масштаб ущерба достигал 70%. Обычно французские фермеры страхуются от непогоды. Но, учитывая все возрастающую нагрузку на сельское хозяйство, многие в последнее время начинают экономить на страховке».

Из-за этого многие фермеры начали задумываться о том, чтобы продать свои виноградники. Они говорят, что даже если и смогут спасти часть урожая, то с трудом выйдут хотя бы в ноль. Beaujolais nouveau — вино недорогое: во Франции его цена варьируется от €2 до €5 за бутылку. Поднять ценник выше никто не решится, иначе его просто не будут покупать. Высоким качеством оно не отличается, да и бананами уже не пахнет, как прежде, поэтому покупают его исключительно как дань традициям, рассказывает жительница Франции Ольга. Ее муж много лет занимается виноделием. По словам Ольги, в последнее годы французы предпочитают другие сорта: «Раньше французы любили и пили Beaujolais nouveau с большим удовольствием, оно было очень хорошего качества, потому что тогда не отправляли такое количество вина на экспорт. Виноградники возделывали как для себя, любимых, и качество напитка было совсем другое.

Сейчас о виноградниках, так как раньше, уже никто не заботится.





Поэтому французы из недорогих вин предпочитают Beaujolais villages, виноград для которого собирают вручную».

В России День Божоле также ежегодно отмечают. Продегустировать молодое вино прямиком с виноградников можно во многих французских ресторанах. Но президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик говорит, что ждать от напитка чего-то сверхъестественного не стоит, и рекомендует обратить внимание на вино сорта Beaujolais cru. Учитывая, что град уничтожил часть урожая, в этом году оно может получиться поистине уникальным, подчеркивает эксперт: «В последние годы началось возрождение Beaujolais cru в специальных субрегионах, в которых этот виноград удается особенным образом. Стоит такое вино в среднем где-то от €10 до €20 за бутылку. Если 70% урожая уничтожено по отдельным хозяйствам, которые маркированы Cru, то может оказаться, что вино будет очень хорошего качества из-за того, что будет происходить более тщательный отбор ягод».

В любом случае, вряд ли из-за града праздник молодого вина не состоится, просто в этот раз в магазины его поступит меньше. Зато в 2020-м будет что вспомнить о прошлогоднем Beaujolais nouveau.

В центральной Франции уже второй раз за лето выпадает крупный град. В предыдущий раз это произошло в начале июля.