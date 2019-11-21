Лекарствам определят субсидирование

Правительство утвердило обновленный Порядок предоставления субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности. С 2020 года фармкомпании и производители медицинских изделий смогут получить субсидии на инновационные продукты.

С 2020 года российские фармкомпании и производители медицинских изделий смогут претендовать на новый вид субсидий для развития инновационных технологий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минпромторга. Обновленный Порядок предоставления субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности был опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, новые правила предусматривают финансовое обеспечение (авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей «на реализацию проектов начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний до внедрения разработки в промышленное производство». «Мы ожидаем, что результатом новых мер поддержки станет для российских организаций широкий и прозрачный доступ к инструментам государственной поддержки, для государства — увеличение результативности выделяемых бюджетных средств за счет предложения со стороны организаций лучших условий реализации проектов»,— отметил министр.

Обновленные механизмы поддержки начнут работать с 2020 года в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Как пояснили в министерстве, получатели субсидии будут определяться в рамках конкурсных процедур по каждой критической технологии. Основными индикаторами эффективности реализации проектов станут показатели выручки от продукции, созданной в рамках проекта и срок его исполнения.

Фармкомпании и производители медизделий смогут компенсировать не более 70% затрат на оплату труда работников, материальные расходы, накладные расходы (до 60%), услуги российских и зарубежных партнеров по проведению клинических исследований (до 80%).

Анастасия Мануйлова