ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ. Ранее в Киеве заявили об отсутствии на возвращенных кораблях части оборудования.

ЦОБ ФСБ опубликовал видео передачи бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» украинской стороне.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны»,— говорится в заявлении ЦОБ ФСБ.

Напомним, как ранее стало известно “Ъ”, российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», запланированного на 9 декабря. 20 ноября все задержанные в ноябре 2018 года Россией украинские корабли вернулись на Украину.

О решении Москвы вернуть суда — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».