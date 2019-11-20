Глава ВМФ Украины: россияне «угробили» задержанные в Керченском проливе корабли

Командующий военно-морскими силами (ВМФ) Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» украинские корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Два катера, «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» передали Киеву двумя днями ранее.
«Они только подходят к территориальным водам, в 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы»,— сказал господин Воронченко в эфире «4 канала» (цитата по «Интерфаксу»). Он также заявил, что мир увидит «варварское» отношение россиян.
Как ранее писал “Ъ”, российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате». На саммите впервые встретятся президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По данным “Ъ”, двусторонние переговоры пока не планируются.
Подробности — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».
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