Глава ВМФ Украины: россияне «угробили» задержанные в Керченском проливе корабли

Командующий военно-морскими силами (ВМФ) Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» украинские корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Два катера, «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» передали Киеву двумя днями ранее.

«Они только подходят к территориальным водам, в 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы»,— сказал господин Воронченко в эфире «4 канала» (цитата по «Интерфаксу»). Он также заявил, что мир увидит «варварское» отношение россиян.

Как были задержаны украинские корабли Читать далее

Как ранее писал “Ъ”, российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате». На саммите впервые встретятся президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По данным “Ъ”, двусторонние переговоры пока не планируются.

Подробности — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».