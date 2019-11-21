Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ). Так, за месяц банки закупили евро на $1,87 млрд.

Всего в сентябре банки ввезли валюту в общем объеме на $2,6 млрд, доля доллара в нем оказалась минимальной — $735 млн, или 28%. Всего с начала 2019 года через банки в страну поступило долларов на сумму $7,8 млрд и евро — на $9,53 млрд.

Также чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд. Спрос увеличился как на доллары, так и на евро.

Напомним, в конце сентября крупнейшие российские банки обратились в ЦБ с просьбой ввести отрицательные ставки по валютным депозитам для юрлиц. Минфин и ЦБ решили пока отложить обсуждение этого вопроса. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, скорой реализации идеи отрицательных процентных ставок по валютным депозитам компаний ждать не стоит.

Подробнее об идее банков — в материале “Ъ” «Валюте не уйти в минус».