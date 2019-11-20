Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд (в августе — $0,3 млрд), говорится в обзоре (.pdf) Банка России. Спрос увеличился как на доллары, так и на евро.

«После не характерного для августа падения чистого спроса населения на наличную иностранную валюту в сентябре 2019 года на внутреннем рынке его значение вернулось обратно к уровню июня—июля текущего года»,— отметили в ЦБ.

Также рост чистого спроса может быть связан с более активной покупкой россиянами наличных долларов США и евро в третьей части месяца, когда они подешевели к рублю, сообщил регулятор.

Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд. Он был меньше, чем в сентябре прошлых двух лет (2017 и 2018) на 27 и 31% соответственно. Спрос на доллары США по сравнению с августом вырос на 24% до $2,8 млрд, на евро — на 22% до $1,4 млрд.