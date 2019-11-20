СМИ: следствие возбудило дело о неуставных отношениях в части в Забайкалье

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях (ст. 335 УК РФ) в части №54160 в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, пишет Telegram-канал Baza.

Отец срочника Салим Шамсутдинов якобы заявил, что его сына признали потерпевшим. О самом уголовном деле ему сообщили еще 3 или 4 ноября, когда он приехал к сыну через несколько дней после случившегося. Источники Baza, однако, пояснили, что уголовное дело могли завести не из-за расстрела военных Рамилем Шамсутдиновым. Во время проверки комиссия из Москвы узнала о происшествии, которое произошло 15 сентября. Что именно случилось, не сообщается.

По данным Baza, фигурантом уголовного дела является военнослужащий по фамилии Мухатов. «Имеет ли это дело какое-то отношение к издевательствам, на которые жаловался срочник Шамсутдинов, пока не известно»,— говорится в сообщении.

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Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам 20 октября в войсковой части №54160 в Забайкальском крае. Солдата арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Рамиль Шамсутдинов позднее назвал причиной стрельбы неуставные отношения и угрозы изнасилования. Источники “Ъ” также говорили о неуставных отношениях в части. В Минобороны назвали абсолютной ложью заявление срочника. Адвокаты рядового хотят переквалифицировать дело на менее тяжкий состав.

О ходе расследования трагедии — в материале “Ъ” «Прости, папа, я иначе не мог».

Что рассказали близкие убитых военных — в публикации “Ъ” «Заступившие в последний караул».