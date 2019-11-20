Глава ВТБ заявил о стабильности в банковском секторе

В настоящее время российский банковский сектор стабилен, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, ВТБ надеется на компромисс с Центробанком в связи с растущими требованиями к достаточности капитала кредитных организаций.

«Я думаю, что в целом сегодня банковский сектор стабилен. Многие там жаловались, что Центральный банк истратил много денег. Иногда, знаете, подшучивают, что действительно создана новая система государственных банков. Но, на мой взгляд, это было единственное решение в тот период»,— сказал господин Костин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, это было единственным решением, которое позволило стабилизировать банковский рынок и «сказать всем, показать, что ЦБ полностью контролирует ситуацию, что никакие какие-то там проблемы с конкретным банком, они не будут иметь воздействия на банковский сектор».

Комментируя желание ЦБ принять меры, которые могут потребовать рост капитала банков для совершения некоторых операций, глава ВТБ предположил, что «какой-то разумный компромисс будет достигнут». «Опыт Западной Европы показывает, что там очень жесткий надзор привел к тому, что мы сегодня видим: в Европе очень низкие темпы экономического роста, невзирая на отрицательные ставки негативные, они не могут достигнуть экономического роста, там много причин, но банковский сектор — это, безусловно, одна из причин»,— сказал господин Костин.

Напомним, в октябре Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз для российской банковской системы с позитивного до стабильного. В отчете агентства говорится, что прогноз меняется на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в секторе в течение ближайших 12–18 месяцев.

О положении дел в российском банковском секторе — в материале “Ъ”.

Подробнее о панельной дискуссии форума «Россия зовет!» — в материале “Ъ” «Росту не хватило спроса».