Moody`s ухудшило прогноз для российского банковского сектора

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз для российской банковской системы с позитивного до стабильного. В отчете агентства говорится, что прогноз меняется на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в секторе в течение ближайших 12–18 месяцев.

«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%. Потенциал роста экономики в 2020 году остается низким — около 1,5%. Тем не менее благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов»,— сказала вице-президент, старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова.

Аналитики агентства ожидают, что в течение прогнозного периода в 12–18 месяцев доля проблемных кредитов в банковском секторе будет стабильной, но останется на высоком уровне, поскольку слабые макроэкономические условия препятствуют эффективному урегулированию накопленной проблемной задолженности.

21 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что показатели российской экономики находятся «на очень хорошем уровне». Председатель правительства отметил, что в стране увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот. Одновременно с этим господин Медведев признал, что «нужно еще очень многое сделать по совершенствованию делового климата и развитию экономики».

О положении дел в российском банковском секторе — в материале “Ъ”.