Минкомсвязь представила пять прототипов новых суперсервисов — госуслуг, для получения которых не требуются бумажные документы и личная явка в госучреждения. Соответствующие страницы появились на сайте «Госуслуг».
Речь идет о следующих суперсервисах:
Напомним, первый суперсервис заработал в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1 ноября. Речь идет об оформлении европротокола онлайн, собравшем уже 53 тыс. скачиваний приложения. По словам вице-премьера Максима Акимова, в следующем году его запустят по всей стране.
Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведей подписал постановление, которое предусматривает создание единого окна для подачи жалоб и предложений от граждан и юрлиц в любые органы власти, возможность совершать через портал сделки с использованием электронной подписи, а также возможность информировать граждан о доступных им услугах и льготах.
Подробности — в материале “Ъ” «Белый дом открывает цифровое окно».
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