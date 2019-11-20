Минкомсвязь представила пять прототипов новых суперсервисов — госуслуг, для получения которых не требуются бумажные документы и личная явка в госучреждения. Соответствующие страницы появились на сайте «Госуслуг».

Речь идет о следующих суперсервисах:

«Онлайн помощь при инвалидности» — оформление группы инвалидности, получение пенсий, пособий, средства реабилитации и оформление автотранспорта;

«Трудовые отношения онлайн» — электронные документы о работе, цифровая карьера, учет в центре занятости, электронная трудовая книжка;

«Цифровые документы об образовании онлайн» — сохранение документов в цифровом профиле, баллы ГИА и ЕГЭ, защита документов усиленной электронной подписью, цифровое портфолио;

«Имущество онлайн» — онлайн-калькулятор стоимости выкупа или аренды участка, подбор кадастрового инженера, помощь в оформлении документов, платежи онлайн;

«Мое здоровье онлайн» — все врачи онлайн (возможность выбирать лечащего врача по ОМС, ДМС и платно; запись на консультации, диспансеризацию и медосмотры; дистанционный мониторинг здоровья и телемедицинские консультации), медицинские документы в цифровом профиле, цифровой ассистент здоровья, семейны аккаунт.

Напомним, первый суперсервис заработал в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1 ноября. Речь идет об оформлении европротокола онлайн, собравшем уже 53 тыс. скачиваний приложения. По словам вице-премьера Максима Акимова, в следующем году его запустят по всей стране.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведей подписал постановление, которое предусматривает создание единого окна для подачи жалоб и предложений от граждан и юрлиц в любые органы власти, возможность совершать через портал сделки с использованием электронной подписи, а также возможность информировать граждан о доступных им услугах и льготах.

Подробности — в материале “Ъ” «Белый дом открывает цифровое окно».