Кремль считает абсурдными претензии Украины по газу

Москва считает претензии украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными и неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, почему Москва увязывает заключение нового контракта с урегулированием имеющихся судебных вопросов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. И абсурдными, и неприемлемыми»,— сказал господин Песков.

Также пресс-секретарь Кремля указал, что ему нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент РФ Владимир Путин в Бразилии 14 ноября. Глава государства тогда заявил о риске войти в новый год без соответствующего соглашения и «объяснил, почему это плохо», напомнил Дмитрий Песков.

Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии признал, что риск прекращения транзита российского газа через Украину действительно существует. Также президент РФ выразил мнение, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому», поданный в ноябре. Одновременно с этим господин Путин подчеркнул, что РФ готова к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год при условии обнуления всех судебных требований украинской стороны. Министерство энергетики Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым.

О том, как судебные разбирательства осложняют переговоры по транзиту газа,— в материале “Ъ”.