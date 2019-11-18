Глава УВД на Мосметрополитене отправлен в отставку после стрельбы на «Рязанском проспекте»

Врио начальника УВД на Мосметрополитене вместо генерал-майора Николая Савченко был назначен полковник Шамиль Сибанов, до этого возглавлявший УВД по ТиНАО. Генерал Савченко, имеющий выслугу лет, подал рапорт о выходе в отставку.

Непосредственным поводом для смещения генерала стал инцидент, произошедший 18 сентября этого года в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Сотрудник полиции Алексей Смирнов, попавшийся на мелкой взятке, обстрелял из пистолета офицеров управления собственной безопасности, один из которых был убит, а другой — тяжело ранен.

По данным “Ъ”, после стрельбы в УВД на Мосметрополитене была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что сигналы о поборах со стороны Смирнова поступали руководству управления, однако оно никаких мер не приняло, что в конечном итоге и привело к трагедии.

О том, как прокомментировал свое преступление Алексей Смирнов, читайте в публикации “Ъ”.

Николай Сергеев