УФАС возбудило два дела в отношении производителей гречневой крупы в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела по признакам нарушения Закона о торговле в отношении производителей гречневой крупы — ООО «Агро-Альянс» и ООО «"Компания Ангстрем Трейдинг"». Сделано это было после появления в СМИ информации о повышении цен на продукцию компаний, сообщили в антимонопольном ведомстве.

УФАС определило, что указанные поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному. Соответственно, их действия могут создавать дискриминационные условия для одних хозсубъектов в отличие от других. Первое заседание по данным делам запланировано на 18 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце октября УФАС опровергало сообщения о росте цен на гречку в Петербурге.