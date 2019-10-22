УФАС опровергло сообщения о росте цен на гречку

Санкт-Петербургское УФАС выступило с официальным обращением в связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможном росте розничных цен на гречневую крупу.

В ведомстве пояснили, что оптовые цены на гречку за один килограмм летом этого года наоборот уменьшались. В частности, в августе цена, по данным предоставляемым в антимонопольный орган оптовиками, снизилась на 9%. В то же время в рознице с 30 сентября по 7 октября цена выросла всего на 0,9%.

«Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышению спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году»,— подчеркнули по этому поводу в УФАС.

Напомним, в начале текущей недели целый ряд информагентств написал о возможном резком повышении цены на гречку.