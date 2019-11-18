Путин обсудил с Макроном встречу «нормандской четверки» 9 декабря

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте Кремля. Переговоры состоялись по инициативе французской стороны.

Лидеры двух стран подчеркнули, что саммит должен поспособствовать скорейшей реализации минских соглашений, сообщили в Кремле. Во время разговора отмечалось, что Киев должен выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе, прежде всего, в стране должен вступить в силу закон об особом статусе этой территории.

Владимир Путин также рассказал Эмманюэлю Макрону о передаче Украине кораблей, которые были задержаны 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе, и обсудил с ним обстановку в Сирии.

Как сообщает Елисейский дворец, встреча «нормандской четверки была основной темой переговоров. Эмманюэль Макрон поприветствовал передачу украинских кораблей и заявил, что этот жест может помочь наладить диалог между Россией и Украиной.

Напомним, 12 ноября было выполнено последнее условие для проведения саммита в «нормандском формате»: стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке возле села Петровское. Кроме того, Россия решила вернуть украинские корабли, задержанные в Керченском проливе. В МИД России, однако, не связывает передачу судов со встречей «нормандской четверки». Украина анонсировала проведение саммита 9 декабря, Россия подтвердила свое участие сегодня, 18 ноября.

Подробнее о снятии препятствий к саммиту — в публикации “Ъ” «Петровское отметят нормандским».

О решении передать украинские корабли читайте в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».