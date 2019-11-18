Кремль не может оценить достоверность опубликованных переговоров по делу MH17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры, опубликованные Совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения Boeing на Украине в 2014 году. JIT 14 ноября обнародовала якобы перехваченные телефонные разговоры между «российскими официальными лицами» и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Кремле сказали, что не могут оценить достоверность этих переговоров. Господин Песков также не стал комментировать, участвовали ли в этих разговорах российские чиновники.

Как отметил представитель Кремля, Россия «никогда не была, к своему сожалению», участницей следственной группы, от которой поступает вся информация по расследованию. «Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины, из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов. В этой ситуации мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать»,— объяснил Дмитрий Песков.

В опубликованных JIT переговорах звучали, в частности, имена помощника президента РФ Владислава Суркова, министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. В одном из диалогов якобы участвовал сам господин Сурков, но в Кремле это подтверждать не стали. «Я не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, является какой-то компиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью, или еще что-то. Я не могу вам об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны»,— добавил господин Песков.

МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне JIT опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившего самолет «Бука». Среди них было три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают.

Подробности — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».