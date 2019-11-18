Сбербанк 19 ноября рассмотрит вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса»

Сбербанк получил обращение «Яндекса» с просьбой вернуть компании «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). Члены правления банка рассмотрят просьбу компании завтра, 19 ноября. «В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам "Яндекса"»,— добавили в банке (цитата по ТАСС).

«Яндекс» хочет передать принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» в некоммерческий фонд общественных интересов. Фонд будет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. На фоне новостей об изменениях в структуре управления «Яндексом» акции компании выросли более чем на 5%.

Нововведения в «Яндексе» могут быть связаны с законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях до 20%. Инициатива была внесена в Госдуму в конце весенней сессии и вызвала резонанс.

Подробнее о новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».