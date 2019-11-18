СМИ: Джонсон не публикует доклад о «вмешательстве России», чтобы не портить отношения с Трампом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отложил публикацию доклада о «незаконных действиях» России в Великобритании, чтобы не портить отношения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian. На прошлой неделе господин Джонсон заявил об отсутствии свидетельств того, что Россия вмешивается в британскую политику.
Доклад о «российском влиянии» на британскую демократию был подготовлен парламентскими комитетами по разведке и безопасности. Ожидалось, что Борис Джонсон одобрит публикацию 50-страничного документа 4 ноября. По словам источников издания, причиной, по которой публикация задерживается, «могли быть отношения Джонсона с Дональдом Трампом и то, что говорится в докладе об отношениях президента США с Россией».
Собеседник издания утверждает, что решение повременить с обнародованием доклада было «настоящим шоком». «Это очень тщательно подготовленный, беспристрастный отчет. Никто не ожидал, что Даунинг-стрит отреагирует таким образом. В этом отчете есть что-то, что вызвало тревогу, но я, честно говоря, не знаю, что это»,— добавил источник.
Напомним, доклад был составлен парламентом Великобритании после 18-месячного расследования «вмешательства РФ» в британскую политику. В итоге публикация документа была отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.
Подробности — в материале “Ъ FM”.
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