Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Американский фильм «Ford против Ferrari» стал лидером российского проката в прошедший уикенд, собрав 214,5 млн руб., свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. Спортивная драма Джеймса Мэнголда основана на реальной истории противостояния двух автоконцернов, главные роли исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

Вторым по кассовым сборам стал американский боевик «Ангелы Чарли», собравший 70,5 млн руб. На третьем месте — мультфильм «Семейка Аддамс», заработавший 69,7 млн руб. Общие сборы мультика за три недели проката составили 794 млн руб.

На четвертом месте — триллер «Доктор Сон», который за уикенд собрал 56,2 млн руб. (за две недели проката — 227,5 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» с 50,7 млн руб. сборов (за пять недель проката — 2,1 млрд руб.).

Подробнее о фильме «Ford против Ferrari» читайте в рецензии “Ъ” «Гонки на изживание».