«За отвагу я благодарю свою маму»

В российский прокат ворвались «Ангелы Чарли» — долгожданное продолжение одноименного сериала из 1980-х годов и фильмов из 2000-х. Почти 20 лет спустя девушки из детективного агентства Чарльза Таунсенда возвращаются на экраны под руководством режиссера Элизабет Бэнкс.

Элизабет Бэнкс выступила здесь не только в качестве режиссера, но и автора сценария, продюсера и актрисы. В отношении сюжета она решила пойти еще дальше, так что тремя ангелами и одним Босли состав героев не ограничился. Теперь агентство Таунсенда работает на международном уровне, а на вторых ролях у ангелов во всех отношениях исключительные мужчины, такие как сэр Патрик Стюарт, а также любимцы нового поколения кинозрителей Сэм Клафлин («До встречи с тобой») и Ной Сентино («Всем парням, которых я любила раньше»). В фильме то и дело можно найти отсылки к сериалу 1976 года и к фильмам 2000-х.

В конце концов, новые «Ангелы Чарли» не ремейк, а продолжение истории, начавшейся более 40 лет назад.

На смену предыдущему поколению ангелов Чарли — Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью — пришли Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт («Алладин») и восходящая звезда Элла Балинска. А над саундтреком потрудилось сразу несколько поколений певиц: Ариана Гранде, Лана Дель Рей, Майли Сайрус, Никки Минаж, а также дивы из 1970-х Чака Хан и Донна Саммер. О музыке, хореографии и верховой езде мы поговорили с Кристен Стюарт, Элизабет Бэнкс и многими другими.

Беседовала Жанна Присяжная