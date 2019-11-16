Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания. Господина Вучича доставили в Военно-медицинскую академию в Белграде накануне вечером, 15 ноября, сообщает генеральный секретариат президента.

Информации о состоянии 49-летнего политика не приводится. Когда он будет выписан из больницы, неизвестно.

Александр Вучич занимает должность президента Сербии с 2017 года. С 2012 года работал в правительстве — занимал посты министра обороны, премьер-министра, вице-премьера.