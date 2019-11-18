Стефанос Циципас победил в итоговом турнире ATP

Теннисист Стефанос Циципас из Греции стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Шестая ракетка мира победил Доминика Тима из Австрии, который занимает пятое место в мировом рейтинге. Игра закончилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Россиянин Даниил Медведев проиграл все три матча в группе и не попал в плей-офф турнира. После этого он отказался выступать в финальной части Кубка Дэвиса.

Подробнее о победе Стефаноса Циципаса читайте в материале “Ъ” «Греческий меридиан».

О последних событиях в теннисе читайте в интервью “Ъ” бывшей первой ракетки России Михаила Южного.