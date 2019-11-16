Россиянин Медведев проиграл немцу Звереву на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в заключительном групповом матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Игра продлилась 1 час 19 минут и закончилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7).

Медведев проиграл все три матча в группе и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. В полуфинал вышли Стефанос Циципас и Александр Зверев, они сыграют с швейцарцем Роджером Федерером и австрийцем Домиником Тимом. Призовой фонд турнира составляет $9 млн.

О том, какие положительные вещи вынес Даниил Медведев из турнира — в материале “Ъ”.