«Федерер уже не всегда может контролировать свой ресурс» Бывшая первая ракетка России Михаил Южный — о последних событиях в теннисе

В Лондоне на Nitto ATP Finals, итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), состоялась церемония проводов нескольких известных игроков, завершивших выступления в течение последних двух сезонов. Экс-восьмая ракетка мира 37-летний россиянин Михаил Южный в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову сравнил свое поколение теннисистов с более молодым, рассказал о тренерской работе с канадцем Денисом Шаповаловым и объяснил, почему Роджеру Федереру все сложнее побеждать.

— С тех пор как вы объявили о завершении своей карьеры, прошел год. Возможно, вы поспешили. Ведь некоторые ваши сверстники не без успеха выступают до сих пор...

— Я не жалею о принятом решении. У каждого в спорте свой век, своя судьба, свои ощущения, в конце концов. Да, кто-то продолжает играть на высшем уровне. А вот чеха Томаша Бердыха, которого я встретил здесь, в Лондоне, сейчас вынуждает уходить больная спина. Поговорив с некоторыми игроками, я лишний раз убедился, что поступил правильно, поскольку ушел именно тогда, когда сам посчитал нужным это сделать, а не в силу каких-то дополнительных причин.

— Ваше поколение было сильнее, чем то, которое начинает раскрываться сейчас?

— Я не вижу весов, на которых можно было бы взвешивать силу и достижения целых поколений игроков. Например, в том же 1982 году, что и я, кроме Давида Феррера родились экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик, аргентинцы Давид Налбандян и Гильермо Кория.

О Роджере Федерере и Марате Сафине, которые немного старше нас, уже и не говорю. Лично мне посчастливилось соперничать со многими яркими мастерами, иногда удавалось их побеждать. Теперь пришло новое поколение, и как сложится его судьба, пока никто не знает. Заранее ситуацию в теннисе предсказать невозможно. Взять, например, того же Феррера, который, безусловно, заслуживал как минимум одной победы на Roland Garros. Однако этот турнир на многие годы «закрыл» Рафаэль Надаль. Были сезоны, когда на пике находился Новак Джокович, которого тогда было невозможно обыграть. Ну и, конечно, никто не думал, что так долго будет выступать Федерер.

— Чего ему не хватило здесь, в Лондоне, в полуфинале против Стефаноса Циципаса?

— Начнем с того, что Федерер стал первым игроком, который по-новому стал подходить к процессу формирования турнирного графика. Он может выиграть в Базеле и тут же сняться с Парижа, а затем объявить о своем неучастии в новом командном турнире ATP Cup.

То есть Роджер смотрит даже не на один шаг вперед, а на два-три. Так поступать не очень принято, но Федерер как бы дает понять: если хотите смотреть на меня еще какое-то время, терпите. И организаторы терпят. Однако если между соревнованиями ему хватает времени для восстановления, то в рамках одного турнира Федерер уже не всегда может контролировать свой ресурс. Думаю, что именно это здесь и сказалось. Еще пять лет назад, проведя такой идеальный матч, как в четверг против Джоковича, Роджер обыграл бы в субботу практически любого соперника. А сейчас против Циципаса ему элементарно не хватило концентрации внимания, которая периодически подсаживалась по ходу матча. И ничего поделать с этим нельзя, ведь именно так возраст и сказывается! А когда Федерер был молодым, как сейчас Циципас, он громил всех подряд.

— Сами вы недавно стали тренером 20-летнего канадца Дениса Шаповалова, чего никто не ожидал. Для вас это оказалось сюрпризом?

— В принципе я видел для себя подобное развитие событий. У меня есть интерес к тренерской работе, существуют определенные критерии, которых я стараюсь придерживаться. Идти к кому-то помощником, если, конечно, речь не идет о работе в командах таких игроков, как Федерер, Надаль и Джокович, мне не хочется. А вот заниматься с молодым перспективным теннисистом, который ставит перед собой самые высокие задачи, очень интересно. Это реальный вызов. После того как в августе мама Дениса позвонила Борису Львовичу (Собкину.— “Ъ”) и спросила, чем я занимаюсь, мы договорились попробовать поработать вместе. И следующие два-три месяца ушли на притирку.

— После того как Шаповалов недавно в Париже дошел до финала, он закончит этот год в рейтинге на 15-м месте, высшем в своей карьере. Вы уже договорились, как будете работать в следующем сезоне?

— Да. Я планирую быть с Денисом 25 недель и приезжать на все основные турниры. Кроме того, 20 недель я буду занят в теннисной школе в Новокузнецке. Есть и другие обязанности, так что график забит полностью.

— В работе с Шаповаловым вы используете опыт Бориса Собкина?

— Конечно, передо мной есть примеры тренерской работы. Но существует и свое видение.

Вокруг меня как тренера уже сформировалась своя команда. Это люди, с которыми я могу посоветоваться по различным вопросам тенниса, психологии, физической подготовки, чтобы потом принять конкретное решение.

Ничего необычного в этом не вижу. Скажем, у главного тренера футбольной команды всегда существует несколько помощников. Кто-то скажет, что в данном случае речь идет не о команде, а об одном теннисисте. Но Шаповалов — это топ-игрок!

— Каков его потенциал в следующем сезоне? Шаповалов уже готов систематически конкурировать с тем же Циципасом, Даниилом Медведевым, Александром Зверевым?

— Место в рейтинге — очень важный критерий, по которому люди со стороны судят о силе игрока. Но результат приходит тогда, когда улучшается игра. Поэтому у меня есть собственное понимание того, чего в идеале хотелось бы добиться с Денисом, какие игровые компоненты подтянуть. Это мое внутреннее видение, о котором я вслух не говорю даже ему.

— В Мадриде на финальной части Кубка Дэвиса вас с Шаповаловым не будет?

— Нет. Мы встретимся в двадцатых числах декабря в Австралии, когда уже начнется подготовка к новому сезону.

— Для вас стало сюрпризом то, что с Кубка Дэвиса снялся Даниил Медведев?

— Конечно. Но мотивы этого решения понятны. Нагрузку, с которой Даниил столкнулся в последние месяцы, требуется переварить. Было видно, что здесь, в Лондоне, Медведев истратил свои последние на данный момент внутренние резервы. А парню только 23 года, вся карьера еще впереди!