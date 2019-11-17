Картину Шагала продали за 10 млн руб. на торгах в Москве

Картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» 1926 года была продали за 10 млн руб., сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд». Полотно выставлялось с эстимейтом 1 руб.

Произведение выполнено гуашью на бумаге, его габариты составляют 65,551,1 см. Вдоль нижней кромки располагается авторская надпись «Chagall». Подлинность произведения подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.

Напомним, недавно в Москве вручили премию, названную именем современника Марка Шагала, художника Василия Кандинского. Премия вручается в области современного искусства. В этом году в главной номинации «Проект года» награду получил Евгений Антуфьев за проект «Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III».

Подробности — в материале “Ъ” «Когда искусство стремится в музей».

Подробнее о предыстории полотна Марка Шагала — в материале “Ъ FM” «Картину Марка Шагала оценили в рубль».