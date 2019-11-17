На Украине вступил в силу закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Сегодня, 17 ноября, вступил в силу закон, который позволит выделить газотранспортную систему (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украины» и создать независимого оператора ГТС. Вчера документ был опубликован на сайте парламентской газеты «Голос Украины».

Верховная рада приняла законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза» 31 октября, 15 ноября его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Благодаря этому документу Киев сможет подписать контракт на транзит газа с «Газпромом» по европейским правилам после сертификации Европейским союзом оператора ГТС (процесс сертификации должен пройти до 1 января 2020 года).

Напомним, что текущее соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря. 19 сентября Россия, Украина и ЕС провели трехсторонние консультации в Брюсселе, на которых стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

О том, что осложняет переговоры, читайте в материале “Ъ” «Новый иск "Нафтогаза" грозит сорвать переговоры по транзиту».