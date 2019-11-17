Минздрав: в России выживают 98% недоношенных детей

Число недоношенных детей в 2018 году составило 97 тыс. человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram. Из этих детей выжили 98%.

По данным Минздрава, количество недоношенных детей в последние годы снижается:

2014 год — более 111 тыс. человек;

2015 год — 110 тыс. человек;

2016 — 109,1 тыс. человек;

2017 — 99 тыс. человек.

Снизить материнскую и младенческую смертность удалось благодаря созданию национальной сети перинатальных центров, пояснил господин Салагай. Сейчас в России работают 94 центра.

«Думаю, среди недоношенных детей, которые за последние годы спасли российские доктора, обязательно будут и те, кто сами станут неонатологами (врачи, специализирующиеся на здоровье младенцев)»,— отметил Олег Салагай.

Как ранее сообщили в Минздраве, общий уровень смертности в России снизился на 3,1% по сравнению с прошлым годом — почти на 34 тыс. человек. Показатель младенческой смертности снизился на 800 детей в возрасте до одного года.

Согласно нацпроекту «Демография» к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года и достигла своего исторического максимума. В конце сентября нынешнего года министр здравоохранения Вероника Скворцова завила о росте продолжительности жизни россиян почти на восемь лет за последние 20 лет.

О стратегии правительство по продвижению здорового образа жизни читайте в материале “Ъ” «Минздравия желаю».