Минздрав заявил о снижении смертности от туберкулеза до национального минимума

Уровень смертности от туберкулеза за восемь месяцев текущего года снизился до национального минимума — до 5,1% на 100 тыс. человек, сообщает Минздрав. Это на 13,6% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. Ведомство отмечает, что самый низкий показатель смертности от туберкулеза за весь советский период составлял 7,7% на 100 тыс. человек.

В целом уровень смертности снизился на 3,1% по сравнению с прошлым годом — почти на 34 тыс. человек. «Наибольшим вкладом в положительную динамику стало снижение смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания. Так, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%»,— уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС). Показатель младенческой смертности снизился на 800 детей в возрасте до одного года.

Напомним, согласно нацпроекту «Демография» к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года и достигла своего исторического максимума. В конце сентября нынешнего года министр здравоохранения Вероника Скворцова завила о росте продолжительности жизни россиян почти на восемь лет за последние 20 лет. В частности, она отметила успехи в борьбе со смертностью от туберкулеза.

О стратегии правительство по продвижению здорового образа жизни читайте в материале “Ъ” «Минздравия желаю».