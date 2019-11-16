Белый дом назвал пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа

Состоявшиеся 15 ноября слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа были пустой тратой времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На прошедших накануне слушаниях выступила один из ключевых свидетелей — бывший американский посол на Украине Мари Йованович. В Белом доме считают, что экс-дипломат не представила никаких доказательств нарушений со стороны президента.

«Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в Палате представителей <…> было таким же бесполезным и несущественным, как и первое. <…> Посол Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом»,— говорится в заявлении представительницы Белого дома.

Дональд Трамп также прокомментировал слушания, назвав их позором. «Я начал смотреть (слушания.— “Ъ”). И грустно было видеть людей, которым запрещено задавать вопросы. Никогда не было такого ужасного процесса. <…> Я думаю, что в Вашингтоне и во всем мире это считают шуткой. <…> То, что происходит,— это»,— сказал господин Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

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Напомним, поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа стал его июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Прошедшие 13 ноября первые публичные слушания по импичменту посмотрели 13,8 млн человек.

Как проходят слушания, читайте в материале “Ъ” «Трамп был с утра».

Как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента, читайте в публикации “Ъ FM”.