Главные новости к утру 16 ноября

Переговоры о кораблях, задержанных в 2018 году после инцидента в Керченском проливе, подошли к финальной стадии. Россия намерена вернуть суда Украине до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря, сообщили источники “Ъ”. Принципиальное решение уже принято, идет согласование даты и места.

На границе США и Мексики из огнестрельного оружия был ранен россиянин. Его засек сотрудник американской погранслужбы, после чего завязалась потасовка. В настоящее время он находится в больнице, Генконсульство России в Хьюстоне намерено получить доступ пострадавшему.

Индекс Dow Jones обновил исторический максимум, превысив 28 000 пунктов. Другие американские биржевые индексы также обновили рекордные показатели. Рост связан с тем, что Китай и США приблизились к заключению торговой сделки.

В Twitter уточнили, что социальная сеть понимает под политической рекламой, и какие материалы запрещены к продвижению. О том, что Twitter запрещает политическую рекламу на своей платформе, стало известно еще 30 октября, однако не уточнялся формат запрещенных публикаций.

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан во многом сам спровоцировал к себе интерес спецслужб, который возник еще в 2007 году. Например, одному из своих знакомых он привез книгу «Прощай, Лубянка» заочно осужденного за измену Родине бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью. Сейчас американец находится в СИЗО.