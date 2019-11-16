Dow Jones обновил исторический максимум

Индекс Dow Jones в ходе торгов в пятницу вырос на 0,7%, до 28 004,89 пунктов, обновив исторический максимум. Увеличение произошло на фоне того, что экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил о приближении Китая и США к заключению торговой сделки.

Индекс Dow Jones растет четвертую неделю подряд. Последний раз индекс обновлял рекордный уровень в июле — тогда Dow Jones за сессию вырос на 0,85%, до 27 088 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также обновили рекордные отметки, поднявшись на 0,8% до 3120,46 и на 0,7% до 8540,83 соответственно.

«Фондовый рынок растет. Новый исторический рекорд. Работа, работа, работа!» — прокомментировал президент США Дональд Трамп в Twitter рост американских биржевых индексов.