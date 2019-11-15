Нарышкин: у РФ нет достоверных данных для подтверждения смерти аль-Багдади

У России нет данных, достоверно подтверждающих смерть главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин ТАСС. Ранее слова президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря ИГ подтвердили участники группировки.

«У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем»,— сказал господин Нарышкин.

Напомним, 27 октября президент США объявил о ликвидации главаря ИГ. По его словам, он подорвал себя в тоннеле во время спецоперации. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и назвали имя нового лидера. Российский МИД изначально усомнился в ликвидации главаря ИГ и попросил дополнительных доказательств.

О ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».