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Фото: Михаил Шапаев / РФС

РФС рассчитывает получить от Adidas новый дизайн формы для сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Adidas подготовит новый вариант игровой формы для сборной России. По его словам, речи о разрыве контракта с Adidas нет. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев также надеется, что Adidas «сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится».

«Работа с техническим спонсором — продолжительный процесс. Adidas начал работу по нашей новой форме летом 2018 года. РФС высказал пожелания и не согласовал первый вариант, подготовленный компанией Adidas. В январе 2019 года Adidas предложил новую версию, после чего также не получили нашего одобрения. Тем не менее они пустили эту форму в производство без нашего согласования»,— приводит слова господина Дюкова «Чемпионат».

По словам господина Алаева, неудачная форма — «обоюдная вина» РФС и Adidas. Окончательного согласования не было, стороны не оформили цикл. «Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех. Время еще есть, чтобы всем вместе все исправить. Мы 12 лет успешно сотрудничаем, надо учесть этот сбой, чтобы в дальнейшем не повторилось»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, презентация новой формы российской сборной состоялась 7 ноября. СМИ сообщали, что она не понравилась футболистам и они отказались в ней играть. На рукавах футболок был изображен российский флаг, но в перевернутом виде. Форма не понравилось и болельщикам. В результате было принято решение, что до конца отборочных игр на чемпионат Европы 2020 года сборная будет играть в старой форме.

В Adidas заявили, что перевернутый флаг нужен для того, чтобы после забитых голов, когда спортсмены будут поднимать руки, цвета были в нужном порядке.

Как сообщил “Ъ” источник, причиной конфликта между РФС и Adidas стали два фактора. Во-первых, форма не понравилась многим из-за неудачного дизайна, а во-вторых, представленная одежда уступает по качеству прежнему варианту.

Подробности — в публикации “Ъ” «Операция "Чистые рукава"».

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