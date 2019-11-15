Занимавшийся делом Burisma прокурор будет уволен

Прокурор Константин Кулик, занимавшийся делом газовой компании Burisma Group, будет уволен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Причина отставки господина Кулика: прокурор не прошел аттестацию. Ранее Генпрокуратура Украины заявляла о готовности пересмотреть около 15 дел, касающихся деятельности Burisma.

«Этого прокурора знает весь мир теперь. Это Константин Кулик… Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем»,— заявил генпрокурор. Господин Рябошапка также подчеркнул, что давление со стороны относительно этого дела он не испытывает. По его словам, американские прокуроры не обращались в Генпрокуратуру Украины за содействием в деле Burisma.

Напомним, в мае 2014 года Хантер Байден, отец которого в тот момент занимал должность вице-президента США, стал членом совета директоров Burisma Holdings. В том же году расследование в отношении компании начал генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Позже он был уволен с должности генпрокурора по требованию Байдена-старшего. Господин Шокин позже высказал версию о том, что причиной его отставки стало расследование возможных злоупотреблений Burisma. В 2017 году расследование в отношении Burisma было прекращено.

В ходе телефонного разговора между президентами США и Украины в июле главы государств обсуждали возможность возобновления расследования в отношении Burisma. Именно эта тема разговора стала причиной начала процедуры импичмента Дональда Трампа, инициированной Палатой представителей США.

О первых публичных слушаниях в США по «украинскому делу»— в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».