15 ноября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Занимавшийся делом Burisma прокурор будет уволен

Прокурор Константин Кулик, занимавшийся делом газовой компании Burisma Group, будет уволен, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Причина отставки господина Кулика: прокурор не прошел аттестацию. Ранее Генпрокуратура Украины заявляла о готовности пересмотреть около 15 дел, касающихся деятельности Burisma.

«Этого прокурора знает весь мир теперь. Это Константин Кулик… Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем»,— заявил генпрокурор. Господин Рябошапка также подчеркнул, что давление со стороны относительно этого дела он не испытывает. По его словам, американские прокуроры не обращались в Генпрокуратуру Украины за содействием в деле Burisma.

Напомним, в мае 2014 года Хантер Байден, отец которого в тот момент занимал должность вице-президента США, стал членом совета директоров Burisma Holdings. В том же году расследование в отношении компании начал генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Позже он был уволен с должности генпрокурора по требованию Байдена-старшего. Господин Шокин позже высказал версию о том, что причиной его отставки стало расследование возможных злоупотреблений Burisma. В 2017 году расследование в отношении Burisma было прекращено.

В ходе телефонного разговора между президентами США и Украины в июле главы государств обсуждали возможность возобновления расследования в отношении Burisma. Именно эта тема разговора стала причиной начала процедуры импичмента Дональда Трампа, инициированной Палатой представителей США.

О первых публичных слушаниях в США по «украинскому делу»— в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя