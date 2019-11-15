Роспотребнадзор выступил за повышение цен на сигареты для борьбы с курением

К Международному дню отказа от курения Роспотребнадзор напомнил о вреде табака. По оценкам надзорного ведомства, одним из средств борьбы с курением является повышение цен на сигареты.

«Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора. По разным оценкам, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака в России, погибают около 300 тыс. граждан.

Напомним, по оценкам экспертов, количество курильщиков в России продолжает снижаться. Так, доля выкуривающих несколько сигарет в день с 2009 года снизилась с 16% до 9%. Осенью 2019 года для снижения количества несовершеннолетних курящих МВД в очередной раз предложило наказывать родителей штрафом за курение детей.

Подробнее о том, как меняется уровень курения в России,— в материале “Ъ” «На всех парах».

Об инициативе МВД — в материале “Ъ FM” «Нужно наказывать родителей за курение детей?».