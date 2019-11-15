Бетербиев Артур Асильбекович

Родился 21 января 1985 года в городе Хасавюрт (Дагестан). По национальности чеченец. Окончил Московское училище олимпийского резерва и института РГУФКа.

В возрасте 11 лет начал заниматься боксом. В 2006 году Артур Бетербиев заключил контракт со спортивным клубом «Ринг Магнитки» и переехал в Магнитогорск. В 2007 году завоевал титул чемпиона России в полутяжелом весе, в полуфинале победил будущего чемпиона мира среди профессионалов Сергея Ковалева. Серебряный призер чемпионата мира 2007 года, чемпион мира (2009) и Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008).

В 2013 году подписал семилетний контракт с канадской промоутерской компанией GYM и в том же году дебютировал на профессиональном ринге в Монреале, где проживает в настоящее время. 11 ноября 2017 года завоевал вакантный титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив немца Энрико Кёллинга. В феврале 2018 года Артур Бетербиев подписал контракт с компанией Top Rank. 18 октября 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика, стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 15 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Заслуженный мастер спорта России (2007).