Путин о Боливии: власти нет совсем, страна на пороге хаоса

Президент России Владимир Путин охарактеризовал словом «безвластие» ситуацию в Боливии, где в отставку после протестов подал глава государства Эво Моралес. Он сравнил происходящее в стране с ситуацией в Ливии. Ранее МИД России признал и. о. президента вице-спикера сената Жанин Аньес.

«Возникла ситуация, когда власти нет совсем, безвластие. Это напоминает Ливию, хоть и нет прямого вооруженного вторжения извне. Страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный сигнал»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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Президент России выразил готовность взаимодействовать с властями Боливии, которые придут к власти легитимным способом. «Надеемся, кто бы ни пришел к власти в Боливии, интерес к развитию отношений с Россией сохранится»,— сказал Владимир Путин.

В Боливии после ухода с поста президента Эво Моралеса, временным руководителем провозгласила себя вице-сенатор Жанин Аньес. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Россия будет воспринимать ее и. о. президента Боливии. По его словам, по правовым нормам на вице-спикера сената возлагаются обязанности главы государства на период решения вопроса о выборах нового президента.

Подробнее об отставке господина Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».