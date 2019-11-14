Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева в матче итогового турнира ATP в Лондоне. Он вышел в полуфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте чуть более часа.
Призовой фонд Nitto ATP Finals составляет $9 млн. Ранее на нем россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
О турнире — в публикации “Ъ” «Роджер Федерер показал пример».
просмотров: 134625
просмотров: 103553
просмотров: 91911
просмотров: 88145
просмотров: 85774