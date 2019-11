Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Надаля.

В третьем, решающем сете посеянный под четвертым номером Медведев вел со счетом 5:1, но испанец отыгрался и победил на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа 46 минут.

